عرائس الماريونيت فى معرض فيصل للكتاب









يواصل معرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي فى الفترة من ٨ حتى ١٨ رمضان بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية ،فعالياته الفنية ويشارك المركز القومى للطفل بعرض عرائس الماريونيت ، كما يستمتع الجمهور بعروض السيرك القومى، ويعرض البيت الفنى العرض المسرحى الاستعراضى احلام شتوية.









بالإضافة إلى الورش الفنية الخاصة بالطفل وتبدأ يوميا فى الثامنة مساء ورش الرسم والتلوين ، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.







