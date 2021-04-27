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عرائس الماريونيت فى معرض فيصل للكتاب

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يواصل معرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي فى الفترة من ٨ حتى ١٨ رمضان بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية ،فعالياته الفنية ويشارك المركز القومى للطفل بعرض عرائس الماريونيت ، كما يستمتع الجمهور بعروض السيرك القومى، ويعرض البيت الفنى العرض المسرحى الاستعراضى احلام شتوية.


بالإضافة إلى الورش الفنية الخاصة بالطفل وتبدأ يوميا فى الثامنة مساء ورش الرسم والتلوين ، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا. 


يذكر أن المعرض افتتحته د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الثلاثاء الماضى ويشارك فى المعرض ٤٢ دار نشر من ضمنها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف وعدد من دور النشر الخاصة وسور الأزبكية.

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