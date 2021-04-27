توقيف 7 أشخاص في فرنسا في إطار تحقيق بشبهة تمويل جماعات متطرفة بسوريا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وكالة فرانس بر، بأن السلطات الفرنسية أوقفت 7 أشخاص في إطار تحقيق بشبهة تمويل جماعات متطرفة بسوريا.

وفي وقت سابق، أوقفت السلطات الفرنسية، شخصًا ثانيًا يشتبه بأنه اتصل بمنفذ اعتداء نيس عشية الهجوم.

وقام شاب تونسي يدعى ابراهيم عيساوي أمس الخميس، يحمل سكينا وهو يهتف "الله أكبر" بقطع رأس امرأة وقتل شخصين آخرين في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية قبل إطلاق النار عليه واعتقاله من قبل الشرطة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس إن فرنسا تعرضت لهجوم إرهابي إسلامي، وقال: "إذا تعرضنا لهجوم فهذا بسبب قيمنا الخاصة بالحرية ورغبتنا في عدم الرضوخ للإرهاب".