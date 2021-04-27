السيسي يهنئ رئيسي سيراليون وتنزانيا بمناسبة ذكرى الاستقلال ويوم الاتحاد

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، حيث أوفد عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية لسفارة سيراليون للتهنئة بهذه المناسبة.



