Advertisements

السيسي يهنئ رئيسي سيراليون وتنزانيا بمناسبة ذكرى الاستقلال ويوم الاتحاد

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
أ ش أ
Advertisements
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، حيث أوفد عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية لسفارة سيراليون للتهنئة بهذه المناسبة.

وكما بعث الرئيس السيسي، تهنئة مماثلة إلى سامية صولوحو حسن رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد، كما أوفد محمد رضا طلبة الأمين برئاسة الجمهورية لسفارة تنزانيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

3 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ حوالي 3 ساعات

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطرد نجم الأهلي في الموسم القادم

منذ ساعة و 11 دقيقة

أبرز تصريحات نيمار في المؤتمر الصحفي قبل موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يستعد لاتخاذ قرار ناري ضد الجبلاية

منذ ساعة

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

منذ ساعة و 26 دقيقة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

قمة في الانتظار.. موعد مباراة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:23 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

12:50 م

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

02:37 م

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة غرناطة

03:13 م

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى