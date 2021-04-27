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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:50 م
ميلان
ميلان
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل انطلاق مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين.

يتصدر نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي الكالتشيو الإيطالي، وذلك على الرغم مت غيابه عن التهديف في الجولة الثالثة والثلاثين أمام فيورنتينا.

وعلى الجانب الآخر، ولم يسجل أيضًا روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان أهدافًا كذلك في الجولة ذاتها أمام سبيزيا.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1- كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 25 هدفًا.
2- روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 21 هدفًا.
3- لويس مورييل، أتالانتا، 19 هدفًا.
4- سيمون نوانكو، كروتوني، 19 هدفًا.
5- تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 18 هدفًا.
6- لورينزو إنسيني، نابولي، 17 هدفًا.
7- دوسان فلاهوفيتش، فيورنتينا، 17 هدفًا.
8- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 15 هدفًا.
9- جواو بيدرو، كالياري، 15 هدفًا.
10- زلاتان إبراهيموفيتش، ميلان، 15 هدفًا.
11- دوفان زاباتا، أتالانتا، 14 هدفًا.

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