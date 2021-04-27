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بالأرقام مسلسل "ملوك الجدعنة" يحتل المراتب الأولى في أكتر من 25 دولة عربية وأجنبية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يحقق مسلسل "ملوك الجدعنة" نجاحا" ساحقا" منذ انطلاقه مع بداية شهر رمضان المبارك. بحيث يتصدّر التراند يومياً ويحتل المراتب الأولى في أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية كأثر الأعمال العربية مشاهدة ومتابعة، في سابقة تحوّلت إلى حالة وسط الجمهور العربي بعدما أصبحت صور "سرية" و "سفينة"  منتشرة في الشوارع المصرية والعربية.  

إشارة أن مسلسل "ملوك الجدعنة" من إنتاج شركة الصبّاح إخوان. بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، بمشاركة عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، أحمد صفوت، وليد فواز وغيرهم.. تأليف عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.

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