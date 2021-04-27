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سواريز يبتعد.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:52 م
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي
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يحتل النجم الأرجنتيني ليو ميسي مهاجم فريق برشلونة صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز يأتي خلفه نجم ريال مدريد كريم بنزيما.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني:-

1 – ليونيل ميسي – 25 هدفًا.
2 – كريم بنزيما – 21 هدفًا.
3 – جيرارد مورينو – 20 هدفًا.
4 – لويس سواريز – 19 هدفًا.
5 – يوسف النصيري – 17 هدفًا.
6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا
7 – ياجو أسباس – 13 هدفًا.
8- رافا مير – 12 هدفًا.
9 – ماركوس يورينتي – 11 هدفًا.
10 – روجر مارتي – 11 هدفًا.
11 – أنطوان جريزمان – 11 هدفًا
12 – ميكيل أويارزابال ‏– 10 أهداف.
13 – خوسيه موراليس – 10 أهداف.
14 – كيكي – 9 أهداف.
15 – روبيرتو سولدادو – 9 أهداف

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ميسي في الدوري الإسباني برشلونة

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