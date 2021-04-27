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نائب محافظ قنا: بحث سبل التعاون بين المراكز التكنولوجية وكلية الهندسة لتطبيق منظومة التراخيص الجديدة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، إنه تم بحث سبل التعاون بين كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي والمراكز التكنولوجية لتنفيذ تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة وذلك في ظل ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية للمراكز التكنولوجية، بحضور الاستاذ الدكتور جمال تاج عبد الجبار عميد كلية الهندسة ومحمود يوسف المشرف العام علي نظم التكنولوجيا والمعلومات بالمحافظة والمهندس عرفه محمود احمد المشرف علي تطبيق منظومة الترخيص بكلية الهندسة .


وأوضح  نائب محافظ قنا أن هدف الاشتراطات البنائية الجديدة هو تيسير الإجراءات وتخفيض الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، مؤكدا علي دور جامعة جنوب الوادي الهام فى دعم المحافظة كشريك أساسي فى تنفيذ المشروعات التنموية التى تشهدها المحافظة والتعاون بينهما من أجل الصالح العام وخدمة المواطنين.


ومن جانبه قال الدكتور جمال تاج عبد الجبار عميد كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي أن الكلية  سيكون لها دور كبير في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وذلك من خلال بعض الوحدات الخاصة بها في ظل تكاتف كافة قطاعات المحافظة لدعم جهود الدولة في ضبط النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات.


وأضاف أن المراكز التكنولوجية سوف ترسل ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة، على أن تقوم الجامعة بإعادة الملف بعد مراجعته واعتماده بخاتم الجامعة وفى حال عدم مطابقة الملف تعيد الجامعة الملف  خلال أسبوع مع ذكر الأسباب، حيث يتولى المركز إخطار المكتب الهندسي للتعديل والاستكمال.

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