تزامنا مع الموجة الحارة.. ٧ نصائح لتفادي "تعب الصيام"

تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة، موجة حارة تسيطر على مختلف محافظات مصر، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، لذا يجب التعامل معها بشكل جيد حتى لا تأثر على المواطنين خاصة الصائمين.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بداية من اليوم الأربعاء حتى الأسبوع المقبل ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 28: 32 درجة.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها حتى لا يشعر الصائمين بالتعب بسبب الموجة الحارة:

- يجب شرب الكثير من العصائر والمرطبات وبخاصة المياه للحماية من الجفاف على فترات مابين الإفطار والسحور.





- يجب شرب العصائر الحمضية، مثل الليمون والبرتقال، لتعويض ما فقده الجسم من أملاح من خلال التعرق.





- أثناء الخروج يجب الابتعاد عن المناطق المزدحمة، التي ينخفض فيها نسبة الأكسجين، ما يؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، فضلًا عن الإغماء.





- لا مانع من ارتداء الملابس الخفيفة حتى لا تتسبب الملابس الثقيلة في كثرة التعرق الذي يفقدك الكثير من المعادن والأملاح.





- من المهم ارتداء الملابس الفضفاضة والابتعاد عن الملابس الداكنة والتي من الممكن أن تشعرك بالحرارة المرتفعة للطقس.





- خارج المنزل يجب ارتداء قبعة على رأسك لتحميك من الإصابة بضربة الشمس مع وضع نظارة شمس حماية عينيك ووضع كريم واقي من الشمس بعامل حماية أكثر من 15.



