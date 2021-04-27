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"التموين": ضخ كافة السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات كبيرة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل الى 25%.

وأكد المصيلحي على توافر كل السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها الى 1350 مجمع استهلاكي ، مشيرا الى أن تطوير الكثير منها وادخال نظام الباركود بها سهل متابعة حركة السلع بها ومعرفة السلع التي يزيد عليها الطلب لضخها، هذا وقد تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول توافر الخضر والفاكهة بالمجمعات وأفاد التقرير ان الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية ب 6.5 والبطاطس ب5 جنيهات والبصل ب 4.5 جنية.

كما أفاد التقرير القادم ايضاً من  قطاع التجارة الداخلية عن اسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور وتم عرضه على  الدكتورعلي المصيلحي ان الطماطم تخرج من سوق الجملة من 2 ل5 جنيهات، لتباع في اسواق التجزئة من 3 جنيهات الى 6.5 جنيه، وأكد التقرير الوارد أيضاً من سوق العبور أن البطاطس تخرج جملة من 1.5 جنيه الى 3 جنيه لتباع تجزئة ب 5 جنيهات، وأشار التقرير الى ان الموز يخرج من اسوق بسعر يتفاوت من 5 الى 7 جنيهات ليباع تجزئة من 8 الى 12 جنيه والفراولة من 4 الى 7 جنيهات جملة لتباع تجزئة من 6 الى 10 جنيهات.

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وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية اسعار السلع ارتفاع الاسعار

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