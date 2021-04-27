Advertisements

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان (دعاء 15 رمضان 2021).. "اللَّهُمَّ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ" وثوابه العظيم

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:08 م
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان
Advertisements

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان (دعاء 15 رمضان 2021).. "اللَّهُمَّ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ" وثوابه العظيم

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان، ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، مجموعة من الادعية المستحبة في شهر رمضان المعظم 2021 (دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان)، حيث أكد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على اهمية الدعاء في جميع ايام رمضان لما يحمله من أجر وثواب عظيم.

وإليكم دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ".

ثواب دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان: "مَنْ دَعَا بِهِ قَضَى اللَّهُ لَهُ ثَمَانِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، وَعِشْرِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ، وَرَفَعَ لَهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي جِوَارِ النَّبِيِّينَ مِنْ نُورٍ يَتَلَأْلَأُ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ غُرْفَةٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ أَلْفِ حُجْرَةٍ، فِي كُلِّ حُجْرَةٍ مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ‏ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ".

وهناك عدد من الأدعية المستحبة فى رمضان:
- اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ.

- اللهم قَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.

- اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.
 
- اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ.

- اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك. 

- اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ إلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ فيهِ لِلشَّيْطانِ علَى سَبيلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لى مَنْزِلاً وَمَقيلاً اَللّهُمَّ افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ فَضْلِكَ، وأنْزِلْ علَى فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ
 
- اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبّاً لأَوْليائِكَ مُعادِياً لأَعدْائكَ مُسْتنّاً فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ.

- اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان (دعاء 15 رمضان 2021).. "اللَّهُمَّ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ" وثوابه العظيم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2021 دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 1442 دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان دعاء 15 رمضان 2021 ادعية رمضان 2021 ادعية رمضان

أخبار تهمك

سواريز يبتعد.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موسيماني يطرد نجم الأهلي في الموسم القادم

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يستعد لاتخاذ قرار ناري ضد الجبلاية

منذ أقل من ساعتين

صرف 3 آلاف جنيه لمحدودي الدخل.. وزارة التضامن توضح الحقيقة

منذ أقل من نصف ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ ثلث ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير فرجاني مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

3 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أدعية رمضان.. أفضل أدعية لشهر رمضان 1440 - 2019

"اللھم علّق قَلبي بِالقرآن"..تعرف على أدعية شهر رمضان المبارك

دعاء رمضان.. أول يوم رمضان 2020 مستحب قول هذا الدعاء

دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك وفضله وثوابه العظيم

موعد السحور وأذان الفجر في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2020 وفضله وثوابه.. دعاء يوم 15 رمضان 1441

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:23 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

04:33 م

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

12:50 م

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

12:15 م

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

02:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى