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وزير الاتصالات: نستهدف التوسع في منظومة التحول الرقمي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة خلال عام 2019-2020 بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 4.4%، ونستهدف أن تصل لـ 5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن تصل لـ 8% خلال 3 سنوات.

وأضاف "طلعت"، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية وزارة الاتصال للإصلاح الهيكلي ترتكز على 3 محاور تتمثل في التحول الرقمي لكافة قطاعات الحكومة، وبناء القدرات وزيادة الوعاء المهاري للشباب، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية لهذا القطاع.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المحاور ترتكز على بنية تحتية كفاءة يتم إعدادها وتطويرها، وسياج تشريعي يسيطر على المنظومة بالكامل، منوهًا بأن العنصر الاول للتحول الرقمي هو سعي الدولة بكافة أجهزتها لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، ثم تطوير اداء الحكومة من خلال الاعتماد على منظومات مميكنة ومرقمنة.

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