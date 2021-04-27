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شهداء الإرهاب وكورونا.. إطلاق اسم مجند وطبية على مدرستين ببني سويف

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، على إطلاق شهيدي الإرهاب وجائحة كورونا على مدرستين بمركزي الفشن والواسطى، وذلك وتخليدا لذكراهم العطرة وتعزيز قيم الانتماء والولاء في نفوس ووجدان أبناء الوطن.

مجند وطبيبة

حيث وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد مجند "عاشور عبدالعزيز محمد عمر" على مدرسة منشأة عمرو الإعدادية المشتركة التابعة لقرية الفنت مركز الفشن، وإطلاق اسم الطبيبة "إيمان إبراهيم أدهم" إحدى شهداء الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا "على الوحدة الصحية بقرية اطواب بالواسطى، وذلك تقديرا لتضحيات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة والأطقم الطبية.

محافظ بنى سويف

ومن جانبه وجًه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب من الجيش والشرطة والأطقم الطبية، الذين جادوا بأغلى ما يملكون فى مواجهة الإرهاب والأوبئة،ليحيا وطننا فى أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة.

وأكد محافظ بني سويف، على أن شعب مصر يدرك حجم وعظم ما تقدمه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة فى حفظ أمن ومقدرات الوطن، وما يقوم به جيش مصر الأبيض من العاملين بالقطاع الصحي الذين يقفون في مقدمة الصفوف لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

المجلس التنفيذي

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام، العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية والمصالح الحكومية والمجالس القومية.

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