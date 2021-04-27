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رئيس مياه القناة: الانتهاء من صيانة محطات مياه مركز ومدينة فايد استعدادا لفصل الصيف

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطات مياه الشرب التابعة لمركز ومدينة فايد، وذلك استعدادا لفصل الصيف، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وإيمانًا بأهمية تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه أبوسطان الساحل بطاقة تصميمية 60 لتر ث \، ومحطة مياه أبوسطان البلد 90 بطاقة تصميمية 1200 لتر ث \، بالإضافة إلى محطات مياه العقادة بطاقة تصميمية 30 لتر ث \، ومحطة مياه هويس سرابيوم بطاقة تصميمية 30 لتر ث \، ومحطة مياه قرية مياه فنارة العمدة بطاقة تصميمية 30 لتر ث \، ومحطة مياه عدلو بطاقة تصميمية 30 لتر ث \، ومحطة مياه سرابيوم كومباكت بطاقة تصميمية 30 لتر ث \، ومحطة مياه سرابيوم المرشحة 90 لتر ث\، وذلك تحت إشراف مباشر من عادل العمدة رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة فايد.

وأشار اللواء عصمت، أن جميع الأعمال التي تم الانتهاء منها شملت صيانة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب، كما تم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وتم عمل صيانة بأحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، وصيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل وتطهير خزان المياه، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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