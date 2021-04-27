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المعارضة التركية تهاجم أردوغان بشأن حقوق الإنسان.. تفاصيل

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، إن تعهدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحسين حقوق الإنسان في تركيا،، تفتقر إلى المصداقية.

 

وقال كليجدار أوغلو في تصريحات صحفية"هناك فرق 180 درجة بين ما يقوله وما يفعله. لذلك، فإن كل ما يقوله أردوغان ليس له مصداقية. يرى الناس كل هذه المظالم في حياتهم اليومية".   

 

وابتعدت تركيا بشكل حاد عن القيم والمعايير الأوروبية في السنوات الخمس الماضية، مما دفع بعلاقة الدولة مع الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى تاريخي.       

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