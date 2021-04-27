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بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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‎قررت النيابة العامة بطلخا، حبس المتهم بذبح زوجته ونجله بقرية جوجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وأدلى المتهم محمد إ. أ. أ. ا. 36 سنة - تاجر مواد غذائية، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث أكد أنه يعاني من وسواس قهري وتهيؤات، جعلته يشك في خيانة زوجته له، ونسب نجله الأكبر "عبدالله" 7 سنوات، نتيجة تعاطيه عقاقير طبية تؤثر على حالته النفسية. 

وأضاف أنه ليلة الحادث تملكته التهيؤات بأن زوجته تخونه مع أحد أصدقائه، وعقد النية على التخلص منها ونجله، ودخل عليها أثناء جلوسها بصالة الشقة، وقفز فوقها وخنقها بيديه حتى فقدت وعيها، ثم استل سكينًا من المطبخ وذبحها، وبعدها توجه لغرفة ابنائه وذبح الطفل أثناء نومه بجوار شقيقتيه، اللتين شاهدتا الجريمة، وظلتا تصرخان وتعالت أصواتهما، ما تسبب في إرباكه وفراره هاربًا خوفًا من تجمع الجيران. وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقيام شخص بقتل نجله وزوجته بقرية جوجر التابعة لمركز طلخا. وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن المتهم يدعى محمد ا. ا. ٣٦ سنة - تاجر مواد غذائية، وقتل زوجته أنوار م. ط. ٣٠ سنة، ونجله عبد الله ٦ سنوات، بطعنات سكين في الرقبة. وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، ونقل الجثتين لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.‎

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