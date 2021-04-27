مسلسل نسل الاغراب الحلقة 15.. تعرف على موعد عرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل نسل الاغراب (توقع ما سيحدث)

يبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل نسل الاغراب الحلقة 15 بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، وذلك لمعرفة ما سيحدث بعد أحداث الحلقة 14.





ويتساءل عدد كبير من الجمهور عن موعد عرض مسلسل نسل الاغراب الحلقة 15 بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، وهو ما نرصده فيما يلي:





موعد عرض مسلسل نسل الاغراب الحلقة 15





قناة ON E

يذاع مسلسل نسل الاغراب الحلقة 15 في تمام الساعة الـ7:45 مساء، وتعاد مرتين الأولى في الخامسة صباحا، والأخرى في الساعة 1:45 مساء.





قناة ON دراما

يذاع مسلسل نسل الاغراب الحلقة 15 في تمام الساعة الـ9:30 مساء، وتعاد في الـ8:00 صباحا.





قناة MBC

يعرض مسلسل نسل الاغراب الحلقة 15 بطولة أحمد السقا وأمير كرارة الساعة 11:00 مساء، وتعاد في الـ7:15 صباحا.





قناة «ألفا مسلسلات» التابعة لشبكة قنوات «OSN»

يذاع مسلسل نسل الاغراب الحلقة 15 في تمام الساعة الـ10:00 مساء، ويعاد مرتين في الساعة الرابعة والعاشرة صباحا، بالإضافة إلى قناة «ألفا مسلسلات + 2».





أبطال مسلسل نسل الاغراب

مسلسل «نسل الاغراب » بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، بالإضافة إلى محمد جمعة، محمد مهران ومنة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.





أحداث مسلسل نسل الاغراب

تدور أحداث مسلسل «نسل الاغراب » بشأن الصراع بين «عساف» الذي يؤدي دوره أحمد السقا و«غفران» الذي يؤدي دوره أمير كرارة، بعد خروج الأول من السجن، بعدما قضى داخله 20 عاما بعد ليلة دامية راح ضحيتها نصف عائلتي «عساف» و«غفران»، وأصبح الأخير هو الرجل الأقوى داخل بلدته خاصة بعد ما تزوج من «جليلة» زوجة «عساف»، وربى نجله «حمزة».





أحداث مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14

اعتقد أمير كرارة أن مي عمر هي من أرسلت خادمتها إلى أحمد السقا، الأمر الذي أدى إلى أنه رفع عليها السلاح، وتدخل الأبناء في الأمر لفض المشكلة.





وبعد ذلك تحدث ابنه سليم وكشف له الأمر، وأنه هو من أرسل الخادمة إلى ريم سامي ليعطي لها هاتفا يحدثها عليه بسبب إعجابه بها.



