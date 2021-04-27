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تغريم أسامة حسن لاعب فريق الزمالك السابق 10 آلاف جنيه بتهمة سب شوبير

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:20 م
مـروة هيـكل
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قررت المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، تغريم أسامة حسن لاعب فريق الزمالك السابق، 10 آلاف جنيه لاتهام بسب وقذف الإعلامى أحمد شوبير.

وكانت جهات تحقيق الساحل الجزئية، قررت إخلاء سبيل أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، في البلاغ الذي قدمه ضده الإعلامي أحمد شوبير، والذي اتهمه فيه بسبه وسب عائلته دون سابق معرفة.

وقال أحمد شوبير في البلاغ الذي تقدم به عن طريق محاميه إلى قسم شرطة الساحل، إنه لا توجد أي معرفة أو خلافات بين اللاعب وعائلة شوبير تدفعه للخوض فيهم أو التحدث عنهم بشكل غير لائق، كما لا توجد أي خلافات بين عائلته وبين اللاعب، كما أكد اللاعب في التحقيقات أنه لم يكن يقصد الإهانة فقررت النيابة إخلاء سبيله.

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