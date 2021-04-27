محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

يتنافس النجم المصري محمد صلاح على جائزة جديدة مع ليفربول وهي أفضل لاعب في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.









وترشح صلاح في قائمة أفضل لاعب في الجولة الـ33 ، بعد تقديمه مستوى رائع أمام نيوكاسل والتي انتهت بالتعادل 1-1 ، وسجل صلاح هدف الريدز الوحيد وتم اختياره كأفضل لاعب في تلك المباراة.









ويصارع صلاح على جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي مع 3 لاعبين آخرين وهم، كليتشي إيهانتشيو مهاجم ليستر سيتي، ودافيد ماكجولدريك لاعب شيفيلد يونايتد، وكريس وود لاعب بيرنلي.









جدير بالذكر أن صلاح يحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 20 هدفا، خلف نجم توتنهام، هاري كين، الذى ينفرد بالصدارة بـ21 هدفا.



