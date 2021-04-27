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السيسي يؤكد على استراتيجية الدولة بتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مجموعة الخبراء اليابانيين المشرفين على منظومة المدارس المصرية اليابانية في مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين فاروق المشرفة على وحدة المدارس المصرية اليابانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الخبراء اليابانيين، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لإرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان وتطبيق أنظمة التعليم الياباني "التوكاتسو" داخل المنظومة الجديدة للمدارس المصرية اليابانية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشاد الرئيس بالجهد الكبير المبذول من قبل الخبراء اليابانيين في هذا المشروع القومي الحيوي الذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري منذ النشء، من خلال اتباع نظام تعليمي شامل يوازن بين الشق الأكاديمي، وبين تنمية القدرة الذاتية على التفكير والابتكار، وذلك بهدف تكوين الشخصية المتوازنة لدى الطلاب، وتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية تؤهلها للتفاعل الإيجابي مع المجتمع.
السيسي يؤكد على استراتيجية الدولة بتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية
السيسي يؤكد على استراتيجية الدولة بتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية
السيسي يؤكد على استراتيجية الدولة بتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية
السيسي يؤكد على استراتيجية الدولة بتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية
السيسي يؤكد على استراتيجية الدولة بتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية
السيسي يؤكد على استراتيجية الدولة بتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية

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