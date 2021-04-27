موسيمانى يصدم نجم الأهلي بهذا القرار

استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهاجم الفريق والتر بواليا من القائمة التى أعلنها لمواجهة المصري في الدوري الممتاز.









وقد أثار هذا القرار بعض التكهنات حول مستقبل المهاجم الكونغولي مع النادي الأهلي بعدما فشل فى إستغلال الفرصة التى حصل عليها منذ إنضمامه إلى القلعة الحمراء.





ولعب بواليا بشكل أساسي فور انضمامه من الجونة مباشرة، مما عطل انطلاقة محمد شريف الناجحة وقتها لكن المهاجم الكونغولي لم ينجح في التعبير عن نفسه مع المار الأحمر.





ويذكر أن شارك والتر بواليا هذا الموسم في 16 مباراة في كل البطولات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهم منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء



