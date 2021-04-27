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خلافات مالية.. تجديد حبس نقاش أشعل النيران في أخر بحلوان

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس نقاش، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النيران في صاحب كشك بسبب خلافات بينهما.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال "هاني"، 37 سنة، صاحب كشك، مصابا بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين قيام المدعو أحمد زناتي، بإشعال النيران في الضحية بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وجار مناقشته حول الواقعة.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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