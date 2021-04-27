ننشر خطوات وطريقة حجز تذاكر القطارات الكترونيا والاستعلام عن المقاعد المتاحة

ننشر خطوات و طريقة حجز تذاكر القطارات ا لكترونيا والاستعلام عن المقاعد المتاحة





أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الفطر المبارك 2021، حيث ازداد البحث بطريقة مكثفة للغاية عن خطوات وطريقة حجز تذاكر القطارات الكترونيا والاستعلام عن المقاعد المتاحة، وذلك للم الشمل بين العائلات والاحتفال العيد وخاصة المغتربين.





ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، خطوات و طريقة حجز تذاكر القطارات ا لكترونيا والاستعلام عن المقاعد المتاحة، وهي كالتالي:-





خطوات و طريقة حجز تذاكر القطارات ا لكترونيا

يمكن حجز تذاكر القطارات من الموقع الإلكتروني لسكك حديد مصر من خلال اتباع الخطوات التالية:





- الدخول على موقع سكة حديد مصر ( اضغط هنـــــــا ).





- تسجيل مستخدم جديد في حالة الدخول للموقع أول مرة من خلال إدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، والهاتف.





- الدخول إلى النظام بعد التسجيل من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.





- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.





- يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة، في حالة وجود مقاعد متاحة.





- إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.





- يعرض النظام بيانات الحجز، ويجري إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم، ويمكن طباعة البيانات.





- يتجه المستخدم للمقعد المحدد بحسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، في موعد الرحلة ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.





حجز تذاكر القطارات من خلال تطبيق سكك حديد مصر

كما يمكن حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب للمحطة لشراء التذاكر من خلال تطبيق "سكك حديد مصر"، ويمكن تحميله على جميع الهواتف الذكية، وذلك من خلال تسجيل الدخول بإدخال بيانات المستخدم، واسم المستخدم، وكلمة السر، أو تسجيل مستخدم جديد، ويجري الاستعلام عن المقاعد المتاحة للحجز، ثم اختيار المقاعد.





وبعدها يجري اتباع التعليمات الخاصة بالحجز، ثم إدخال بيانات الدفع، وبذلك تكتمل عملية الحجز.



