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الضفادع البشرية تنجح في انتشال جثة غريق مركز العياط

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بمجرى نهر النيل بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات غرق الشاب بمجرى نهر النيل بمركز العياط جنوب المحافظة، إذ تبين أنه يدعى أحمد مبارك عبد العاطي، عشريني العمر، مقيم قرية الناصرية بالعياط.

وأشارت التحريات إلى أنه نزل إلى مجرى نهر النيل صباح اليوم، للاستحمام هربا من ارتفاع درجة حرارة الجو، وجرفه التيار، ما أسفر عن مصرعه غرقا.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمجرى نهر النيل بجوار مصنع الطوب وتحديدا منطقة منشية أبو العباس، بمركز العياط.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بمجموعتي إنقاذ نهري بقيادة مساعده لقوات الإنقاذ النهري، وجار محاولات القوات لانتشاله.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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