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العربي: رقمنة التعاملات التجارية والإدارية لمواكبة الخطة العامة للدولة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة علي أهمية رقمنة التعاملات التجارية والإدارية بالغرف التجارية بالمحافظات المختلفة لمواكبة التطورات العالمية التي تعتمد علي أحدث السبل التكنولوجية في التعاملات المختلفة.

وأشاد "العربي" خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة أمس الإثنين بدور الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالى لتطوير كافة التعاملات، وهو ما ينعكس إيجابيًا علي عملية التنمية التي تقوم بها الدولة حاليًا ويتكاتف فيها كل الجهات سواء حكومية أو قطاع خاص قائلًا" إن الغرف التجارية ترفع شعار جنبًا إلى جنب مع الدولة للمساهمة في تطبيق منظومة التحول الرقمي".

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي أن ميكنة الخدمات بالغرف التجارية يساعد علي الأداء السريع لها وبجودة عالية، وبالتالى يتم تنفيذ خطة التطوير والتنمية جنبًا إلى جنب مع الخطة التنموية العامة للدولة، وهو ما نقوم بتنفيذه باتحاد الغرف التجارية حاليًا، ولذلك الفترة القادمة تحتاج زيادة تكاتف كافة الجهات لسرعة تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تتيح سهولة وسرعة التعاملات .

ومن جانب آخر أكد مجلس إدارة غرفة القاهرة علي أن تقارير الشعب التجارية في القطاعات المختلفة تؤكد إستقرار السوق نتيجة توافر المعروض من السلع المتنوعة، مشيدًا بدور الدولة بأجهزتها المختلفة في زيادة توافر السلع وتنوع منافذها فضلًا عن دور القطاع الخاص، وهو ما جعل السوق يكون أكثر استقرارًا في الفترة الأخيرة.

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