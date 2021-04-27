كارتيرون يحسم موقفه من رحيل حارس الزمالك





حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، موقفه من رحيل محمد عواد حارس الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





كارتيرون يستقر على رحيل محمد عواد





ومنح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الضوء الأخضر لمسؤولي القلعة البيضاء بشأن رحيل محمد عواد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد طلب من مسؤولي القلعة البيضاء الرحيل عقب خروجه من حسابات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون منذ فترة طويلة.





ويسعى محمد عواد للمشاركة في المباريات مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعدما ابتعد عنها لأسباب فنية منذ أن كان يتولى المدرب الصربي ميتشو مهام قيادة القلعة البيضاء.





الجدير بالذكر أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تلقى عرضين للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية من بيراميدز والإسماعيلي.



