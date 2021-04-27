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تعرف على تفاصيل عقوبة لوكاكو وإبراهيموفيتش

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه تم الإعلان عن عقوبة زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي و روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي وذلك على خلفية إشتباكهما في الدور ربع نهائي من كأس إيطاليا يوم 26 يناير الماضي.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن الإتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر تغريم زلاتان 4000 يورو في حين تم تغريم لوكاكو   3000  يورو.

وألمح الموقع الإيطالي أن كلا اللاعبان أعلنا إنهما سيتبرعا بالمال للجمعيات الخيرية.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه تم تغريم ميلان مبلغ قدره 2000 يورو  بالإضافة إلى تغريم إنتر ميلان مبلغ قدره 1250 يورو لأن الناديين فشلا في السيطرة على اللاعبين.

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ميلان لوكاكو إبراهيموفيتش

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