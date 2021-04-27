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صرف 3 آلاف جنيه لمحدودي الدخل.. وزارة التضامن توضح الحقيقة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، حقيقة الأرقام الهاتفية التي تقوم بإرسال رسائل تفيد تقديم الوزارة إعانات نقدية استثنائية وجوائز بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودى الدخل، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة هذه الرسائل الهاتفية المتداولة وتلك الرسائل مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مشيرةً إلى أن كافة مستجدات المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة للاسر المستفيدة من برامجها يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة سواء البيانات الرسمية أو عبر الموقع الإلكترونى للوزارة"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

كانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى قد تداولت رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية وجوائز بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودى الدخل، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة هذه الرسائل الهاتفية المتداولة.

‎وتحذر وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين من الانسياق خلف المواقع الإلكترونية أو الأرقام الهاتفية المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الرسائل.

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