نانسي عجرم تخطف الانظار بصورة لها من داخل الجيم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وظهرت نانسي عجرم في الصورة من الجيم مع مدربها ما اثار إعجاب متابعيها.





يذكر أن المطربة اللبنانية، نانسي عجرم طرحت أحدث أغنياتها "إمي" على جميع المنصات الصوتية احتفالا بعيد الأم.





وسجلت الأغنية بمناسبة عيد الأم، إهداءً منها لجميع الأمهات، وهي من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.





يذكر أن نانسي عجرم تعمل هذه الفترة على ألبومها الجديد، الذي من المقرر أن يضم 10 أغنيات استقرت على عدد منها والباقي لم يتم حسمه حتى الآن، كما أنها لم تحدد بعد موعد طرحه كاملا للجمهور، بسبب ظروف فيروس كورونا .



