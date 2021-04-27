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قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:33 م
الفجر الرياضي
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سيكون عشاق كرة القدم على موعد مثير للغاية عندما يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق تشيلسي الإنجليزي في مباراة هامة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الفريدو دي ستيفانو"، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل دوري إسبانيا إنه لا يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أي عقوبات على النادي الملكي بسبب دوره في الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي الجديد المثير للجدل في الأسبوع الماضي.
وبعد أيام قليلة فقط من إعلان 12 ناديا أوروبيا بارزا عن إطلاقه انهار المشروع وسط احتجاجات واسعة النطاق من جانب الجمهور والأجهزة المشرفة على إدارة شؤون اللعبة والحكومات.
وفيما يلي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي :-
Arena Sport 1 Serbia
BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg
Asr TV Afghanistan
MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA
CBC SPORT HD AZ
AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS
TV Varzish HD Tadjikistan
NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss
Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss
IRIB TV 3 HD Iran
Badr 26°E -12265 H 30000 -FTA/Biss
Badr 26°E -11900 V 27500 -FTA/Biss
Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss
Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss
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