قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مثير للغاية عندما يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق تشيلسي الإنجليزي في مباراة هامة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الفريدو دي ستيفانو"، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل دوري إسبانيا إنه لا يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أي عقوبات على النادي الملكي بسبب دوره في الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي الجديد المثير للجدل في الأسبوع الماضي.



وبعد أيام قليلة فقط من إعلان 12 ناديا أوروبيا بارزا عن إطلاقه انهار المشروع وسط احتجاجات واسعة النطاق من جانب الجمهور والأجهزة المشرفة على إدارة شؤون اللعبة والحكومات.







وفيما يلي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي :-





Arena Sport 1 Serbia BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg Asr TV Afghanistan MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA CBC SPORT HD AZ AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS TV Varzish HD Tadjikistan NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss IRIB TV 3 HD Iran Badr 26°E -12265 H 30000 -FTA/Biss Badr 26°E -11900 V 27500 -FTA/Biss Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss





