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وزير المالية: 6 ملايين فاتورة إلكترونية من 15 مارس حتى الآن
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:34 م
شيماء حسن
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كشف محمد معيط، وزير المالية، عن القيام بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية في منظومة الضرائب، تم التركيز فيها على ميكنة وحوكمة ورفع كفاءة المنظومات ورفع كفاءة الدعم وزيادة تحصيل الدولة.
وقال "معيط"، في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إنه تم القيام بميكنة الإجراءات الضريبية بالكامل، والعمل على تنفيذ مشروع الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أنه تم معالجة التشريعات السابقة لتطبيق أساليب العمل التكنولوجية الحديثة ومراعاة التوافق مع المؤسسات العالمية، موضحًا أنه تم إصدار 6 ملايين فاتورة الكترونية من 15 مارس وحتى الآن ومتوقع في 15 مايو المقبل الوصول إلى 2800 شركة.
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