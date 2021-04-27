وزير المالية: 6 ملايين فاتورة إلكترونية من 15 مارس حتى الآن

كشف محمد معيط، وزير المالية، عن القيام بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية في منظومة الضرائب، تم التركيز فيها على ميكنة وحوكمة ورفع كفاءة المنظومات ورفع كفاءة الدعم وزيادة تحصيل الدولة.





وقال "معيط"، في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إنه تم القيام بميكنة الإجراءات الضريبية بالكامل، والعمل على تنفيذ مشروع الإجراءات القانونية.



