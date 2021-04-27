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توفيق: برنامج الاصلاحات الهيكلية يخفض شركات قطاع الأعمال إلى 82 شركة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه من المتوقع أن يتم خفض عدد شركات قطاع الأعمال العام من 117 شركة إلى 82 شركة في ضوء عمليات التطوير التى تنفذها الوزارة  لهيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتطويرها سواء من خلال دمج  لبعض الشركات معا او التصفية  الشركات غير ذات جدوي.

 

وتابع" توفيق " خلال تصريحات على هامش مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية، أن شركات قطاع الأعمال العام نجحت في سداد مديونيات بقيمة 33 مليار جنيه، ومتبقي لها مديونيات بقيمة 8 مليار جنيه جاري العمل على تسويتهم مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

 

وأضاف الوزير ان الوزارة تستهدف في الربع الثاني من عام 2021 إصدار اللائحة التنفيذية من قانون قطاع الأعمال الجديد، وإصدار اللوائح الموحدة للعمل الجديد، بجانب إجراء تغيرات في أعضاء مجالس إدارة الشركات، مشيرا إلى أن هناك لجنة استثمار مشكلة في شركات قطاع الأعمال من الخبراء الاقتصاديون لدراسة القرارات الاستثمارية لتلك الشركات قبل تنفيذها.

 

وأكد " وزير قطاع الأعمال، أن تعديلات قانون قطاع الأعمال سمحت  بنقل تبعية الشركات التابعة لقطاع الأعمال التى تنخفض فيها ملكية الشركات القابضة عن 75% بدلا من 50% إلى قانون القطاع الخاص 159 لسنة 1981.

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