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معيط: القانون الجديد للجمارك يهدف لتحسين مناخ الاستثمار

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمد معيط، وزير المالية، إن القانون الجديد للجمارك يهدف لتحسين مناخ الاستثمار ورفع ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية.

وأضاف "معيط" في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون سيكون له دورًا كبيرًا في تسهيل التعامل مع الجمارك والبدء في إجراءات الإفراج الجمركي مبكرًا.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام أشعة للكشف عن الحاويات في موضعها، مؤكدًا أن الأنظمة الجديدة للتصدير والشحن تهدف للاستغناء عن المستندات الورقية والاعتماد على الالكترونية.

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