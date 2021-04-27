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الموافقة على إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بمنشأة الحاج ببني سويف

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تعديل قرار تخصيص مساحة فدانين بقرية منشأة الحاج باهناسيا، والذي صدر بغرض إنشاء مدرسة ثانوي عام وأخرى فنية، ليصبح قرار التخصيص "بعد تعديله" لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بدلًا من المدرسة الفنية نظرًا لصغر المدخل وعدم ملائمة المساحة لإقامة مدرسة فنية.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص وحدة اجتماعية "مكتب" داخل جمعية بني بخيت الزراعية "مقابل إيجار شهري" وذلك لتقديم الخدمات الاجتماعية لأهالي قرية بني بخيت مركز بني سويف.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام، العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية والمصالح الحكومية والمجالس القومية.

كما ناقش محافظ بني سويف مجموعة من المطالب والموضوعات المقدمة من بعض المواطنين، يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات في قطاعات التعليم والصحة، والتماسات بترحيل شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض قرى ومدن بني سويف، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

ووافق المجلس على طلب مقدم من إحدى المواطنات لإدارة التخطيط العمراني "متضمنًا" موافقة اللجنة المختصة بتظلمات التخطيط العمراني على تعديل وصف قطعة الأرض "ملك مواطنة" بقرية بليفيا من مقترح مجمع مدارس إلى سكني، بجانب الموافقة على الطلب المقدم من أحد المواطنين بشأن ترحيل محور الشارع محل الطلب المعتمد بالمخطط التفصيلي لقرية اهناسيا الخضراء بنفس العرض المعتمد له (6متر) من ظهر المباني القائمة ليكون من مناصفة بين الملكيات،وكذا الموافقةعلى ترحيل شارع 225 بمنطقة الأزهري من موقعه المعتمد بالمخطط التفصيلي إلى موقعه الحالي بالطبيعة حتى شارع 226 المعتمد بالمخطط على أن يكون بكامل عرضه المعتمد 10متر طبقا للعرض المعتمد به بالمخطط التفصيلي.

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