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رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حصول نادي برشلونة الإسباني على توقيع صفقة هامة ستنضم للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفي تصريحات أدلى بها بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي قال أن لاعبه إيريك جارسيا صاحب العشرين عامًا انتقل بالفعل لفريق نادي برشلونة.

وأكدت إذاعة راديو كتالونيا، أن جارسيا سوف يوقع على عقود إنضمامه لكتيبة رونالد كومان حتى عام 2026.

يُذكر أن عقد جارسيا مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وسط رغبة اللاعب في العودة لفريقه القديم برشلونة والذي لعب له قبل أن يرحل في صيف العام 2017.

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