تحقيقات النيابة في حريق هائل بمصنع ومعرض موبيليا في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية اليوم الثلاثاء، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل شب داخل مصنع مواد بلاستيكية ومعرض موبيليا أسفل عقار بمنطقة عرب المعادي، وإرسال تقرير مفصل عن أسبابها وتحديد بدايته ونهايته لكشف ملابسات الحادث.



وكشفت تحقيقات النيابة أن الحريق نشب داخل مصنع مواد بلاستيكية ومعرض موبيليا قابل للاشتعال.



وتبين من المعاينة أن العقار الذي نشب بداخله الحريق مكون من دور أرض وسبعة أدوار، والنيران اشتعلت بالطابق الخامس والسادس والسابع.





تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ومعرض موبيليا بمنطقة عرب المعادي بدائرة قسم شرطة البساتين.



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المحاورات وتمت السيطرة عليه وإخماده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.