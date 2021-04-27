Advertisements

المالية: البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية يستهدف السيطرة على مستويات الدين

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن مصر أصبحت من أوائل الدول التى تصدر برنامج الفاتورة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة به إلى نحو 468 شركة في المرحلتين الأولي والثانية منهم

 

وتابع" معيط" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر " إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية"، أن خلال  شهر ونصف من تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية بلغ إجمالي عدد فواتير الالكترونية 6 مليون فاتورة الكترونية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يصل إجمالي عدد الشركات المنظمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 2800 شركة قبل نهاية شهر  مايو القادم.

 

وكشف معيط، أن الهدف من اطلاق البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية تحقيق الاستقرار المالي  والسيطرة على عجز الموازنة، والدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصاد مستدام.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية مستويات الدين الدين العام الاصلاحات الهيكلية

أخبار تهمك

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ 40 دقيقة

سواريز يبتعد.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ ثلث ساعة

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات جوارديولا قبل مواجهة سان جيرمان بدوري الأبطال

منذ نصف ساعة

صرف 3 آلاف جنيه لمحدودي الدخل.. وزارة التضامن توضح الحقيقة

منذ أقل من ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير فرجاني مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

وزيرة المالية: نصف مليار دولار فاتورة استيراد التفاح من الخارج (فيديو)

الأحد المقبل.. بدء العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتحويل الغير ملتزم للنيابة

مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية عن "الفاتورة الإلكترونية": أول حجر لرؤية الاقتصاد المصري بشكل متكامل

وزير المالية يعلن موعد تعميم الفاتورة الإلكترونية على مستوى الجمهورية (فيديو)

الضرائب: نظام الفواتير الإلكترونية سيضاعف من حصيلة المصلحة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

04:33 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

12:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى