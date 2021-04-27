المالية: البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية يستهدف السيطرة على مستويات الدين

قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن مصر أصبحت من أوائل الدول التى تصدر برنامج الفاتورة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة به إلى نحو 468 شركة في المرحلتين الأولي والثانية منهم

وتابع" معيط" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر " إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية"، أن خلال شهر ونصف من تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية بلغ إجمالي عدد فواتير الالكترونية 6 مليون فاتورة الكترونية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يصل إجمالي عدد الشركات المنظمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 2800 شركة قبل نهاية شهر مايو القادم.

وكشف معيط، أن الهدف من اطلاق البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية تحقيق الاستقرار المالي والسيطرة على عجز الموازنة، والدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصاد مستدام.