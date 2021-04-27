معيط يكشف عن مشروع المالية الجديد المقدم إلى مجلس النواب

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تقدم بمشروع قانون إلى مجلس البرلمان لإلغاء مشروع قانون الموازنة الحالي والمحاسبة الحكومية ليصبح هناك قانون المالية العامة.



وأضاف "معيط" في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون سوف يعمل على دمج القانونين السابقين إلى قانون واحد يراعي الأطر المحاسبية والتحول الإلكتروني.



وأشار إلى أن هذا القانون سيعمل على إعداد موازنة متوسطة، فبدلًا أن تقوم الوزارة بتقديم موازنة السنة القادمة للبرلمان ستقوم بتقديم موازنة ثلاث سنوات حتى يكون للوزارة تخطيط مسبق.

