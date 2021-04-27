جامعة بورسعيد تدخل لأول مرة تصنيف أهداف التنمية المستدامة

اجتمع مجلس جامعة بورسعيد، أون لاين، اليوم الثلاثاء، الموافق 2742021، الاجتماع رقم 156، برئاسة الدكتور ايمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة.





رحب رئيس الجامعة بأعضاء مجلس الجامعة، وقدم لهم التهنئة بدخول الجامعة لأول مرة لتصنيف اهداف التنمية المستدامة، التابع لتصنيف التايمز الإنجليزي Educatio Times Highe.





ووجه رئيس الجامعة على عمداء الكليات بأتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل كافة كليات الجامعة، للوقاية من الموجة الثالثة لفيروس كورونا والتي تضرب ارجاء المحافظة وبشدة.





وفي سياق متصل قرر المجلس منح 11باحث درجة الماجستير، كما بالإضافة إلى منح 7 باحث درجة الدكتوراه، واكد عمداء الكليات على ضرورة التوجه بزيادة عدد البعثات العلمية للجامعات المرموقة.



