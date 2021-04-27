محافظ قنا: متابعة مستشفيات العزل للوقوف على توافر المستلزمات الطبية







وأضاف الداودي، أن اللجنة تفقدت مطبخ المستشفى والمخزن والمعمل والصيدلية وتم التأكد من توافر المستلزمات وجميع أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول وزارة الصحة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بكميات كافية كما تم الاطلاع على سجل الحضور للفرق الطبية والإلتزام بتوزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين، مشيرا إلى أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد طبيعي وتحت السيطرة، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.

كما وجَّه محافظ قنا، باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية على مستشفيات العزل للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الصحة خصصت 8 مستشفيات ما بين عام ومركزي ونوعي بمحافظة قنا لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد يتم المرور عليها يوميا من قِبل اللجنة المشكلة لمتابعة انتظام حضور الأطباء وفِرق التمريض ومدى التزام تلك المستشفيات باستقبال حالات الاشتباه.



قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن اللجنة المشكلة للمرور على مستشفيات العزل، زارت اليوم الثلاثاء، مستشفى حميات نجع حمادي، بحضور الدكتور عبادي غويل، مدير المستشفى للتأكد من انتظام سير العمل وحضور الأطقم الطبية والتمريض والاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج ومتابعة صرفها من المخازن للمرضى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسئول في حالة عدم استقبال المرضى.