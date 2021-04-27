بركات يكشف موقف اللاعبين الكبار من إعطاء الشارة لـ "صلاح"





كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول عن موقف اللاعبين الكبار داخل منتخب مصر وهم عبدالله السعيد وأحمد حجازي وعمرو السولية ومحمد هانى من قرار حسام البدري المدير الفني للفراعنة بإعطاء الشارة لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.





وقال محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول فى تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير:" لا يوجد أى اعتراضات من جانب لاعبي منتخب مصر بعد قرار إعطاء شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح، وكابتن حسام البدري تحدث معهم جميعًا عقب الصعود لكأس الأمم الأفريقية ولا يوجد أى لاعب أبدي اعتراض".





وكان قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم منح شارة كابتن المنتخب إلي محمد صلاح.





جاء القرار بعد ابلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة.





ويري البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي إستقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة.





ويسعي الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل الي كأس العالم بقطر 2022.



