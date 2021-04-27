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فنانه سعودية.. تعرف علي ضحية "رامز عقله طار" اليوم

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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يستضيف الفنان رامز جلال الممثله السعوديه ريم عبد الله ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الخامسة عشر من برنامج "رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.


الجدير بالذكر ان الفنانة السعودية ريم عبد الله، بدأت من خلال ظهورها في مسلسل ما طاش بموسمه الخامس عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2007 ، وواصلت مشوارهت الفني بالمشاركه في قرابه 30 مسلسل.


يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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