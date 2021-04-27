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تصريحات جوارديولا قبل مواجهة سان جيرمان بدوري الأبطال

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن فريقه سيذهب لموجهة باريس سان جيرمان غدا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"جميعنا بحالة جيدة. الجميع جاهز وسعيد، بصفتي مدرب فنحن ممتنون لهذه الفرصة[نصف النهائي]. اندية مثل برشلونة ومدريد معتادون على التواجد في هذه الادوار ولكن بالنسبة لنا انه امر جديد ونحن ممتنون لهذا".

وتابع :"لا افكر بالنتيجة في مباراة الذهاب. انا اعرف مايجب علينا فعله. في الاياب، سنلعب وكأنها مباراة واحدة. لايهم كم سنسجل او نستقبل. انا اعرف الاستراتيجية الامثل وسوف اخبر الفريق بها".

وزاد :" يجب علينا القيام باستراتيجيات دفاعية لإيقاف خطورة باريس، إنهم نهم جيدون للغاية. احاول النوم بأريحية، نمت بأريحية عندما لم افكر بهذا الامر. انهم فريق رائع وسنحاول إيقافهم".

وواصل :"سنحاول فرض أسلوبنا، سنحاول أن نكون أنفسنا وسنقاتل للحصول على النتيجة المطلوبة من اجل مباراة الإياب".

وأشار :"الجميع لائقون ومستعدون وسعداء على ما أعتقد، أنا ممتن لإتاحة هذه الفرصة لي لأكون هناك، إنها مرحلة جديدة بالنسبة لنا ونحن ممتنون للغاية لنعيشها".

وأوضح :"نحن نعرف ما علينا القيام به، سنذهب إلى هناك ونحاول الفوز بتلك المباراة".

واختتم تصريحاته :"كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها. يمكن أن يكون لديك الكثير من الفرص وتخسر، ولديك إحصائيات أفضل وتخسر، هذا هو السبب في أن كرة القدم رائعة،وسنحاول فرض أسلوبنا، حاول بايرن الهجوم وحاول باريس سان جيرمان الهجوم وعندما يحدث ذلك، فإن كرة القدم تصبح رائعة".

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