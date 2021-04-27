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رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر دخلت في منطقة الفقر الحاد فيما يخص المياه، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من موارد مصر تأتي من نهر النيل.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "الدولة تنفذ العديد من المشروعات المهمة للاستفادة من كل نقطة مياه".

وتابع "وصلنا إلى 100 مليون مصري، وهي هي نفس الموارد المائية وهذا جعل مصر من ضمن الدول التي تعاني من الفقر المائي".

وتابع "هذه المشروعات التي قامت بها الدولة تعي مدى التحدي من ثبات الموارد المائية مع زيادة السكان، فبدأنا نقوم باستغلال المياه سواء الصرف الزراعي أو الصرف الصحي باستخدام المعالجة الثلاثية وتحلية مياه البحر والمياه الجوفية وغيرها من المشروعات التي بدأنا في التطرق إليها لمجابهة محدودية الموارد المائية بعيدًا عن إشكالية سد النهضة".

واستطرد رئيس مجلس الوزراء "تحدي كبير مع الزيادة السكانية لاستغلال كل قطرة مياه من أعلى المياه في استخدام المياه وإعادة تدوريها نعيد الاستفادة بنسبة اكبر وأعلى مثل تبطين الترع والمعالجات لتحويلها والاستفادة من كل قطرة مياه".

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