محافظ قنا: 3 مليارات لتطوير وترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة







وأكد الداودي خلال الاجتماع ضرورة التنسيق بين الشركات التي تتولي تنفيذ الأعمال بالمناطق الصناعية ومسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت وبأعلى جودة، مشددا على الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في الأعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.







وفي سياق متصل التقى محافظ قنا بمجموعة من المستثمرين، وذلك للوقوف علي أهم التحديات التي تواجههم على أرض الواقع، حيث استمع إلى مجموعة من مطالبهم وعدد من المقترحات التي قدموها والتي وعد بدراستها مع الجهات المعنية، وكان من أبرزها الحصول على توسعات للمصانع وتوفير كوادر بشرية مدربة لديها القدرة علي التعامل مع حجم هذه الاستثمارات التي يجري إنفاقها على تلك المناطق بالإضافة إلى توفير مهندس من هيئة التنمية الصناعية لمتابعة أعمال التنفيذ بالمصانع، لاسيما اثناء مرحلة الانشاءات، ومن جانبهم قدم المستثمرون شكرهم إلى محافظ الإقليم لتواصله مع وزير النقل لإقامة رصيف حاويات بميناء سفاجا وسرعة استجابته لمطالبهم وحلها بعيدا عن الاجراءات الروتينية.

جاء ذلك خلال عقده، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية كلاحين قفط – هو بنجع حمادي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء هيئة التنمية الصناعية ووكلاء وزارة الكهرباء والموارد المائية والري ومدير إدارة الحماية المدنية ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورؤساء المنطقتين الصناعيتين والمعنيين بملف الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية.



قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا إن أعمال ترفيق المناطق الصناعية كلاحين قفط – هو بنجع حمادي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين، حيث خصصت الدولة نحو ٣ مليارات جنيه لتطوير وتوصيل المرافق.وأشار إلى أن إجمالي عدد المصانع وصل إلى 285 مصنعا منها 79 مصنعا منتجا، و157 مصنعا في مرحلة الإنشاء، و49 مصنعا في مرحلة استخراج التراخيص بتكلفة إجمالية استثمارية بلغت 2 مليار 969 مليون جنيه، مؤكدا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.