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مدبولي: مشروع الإصلاح الاقتصادي غير مربوط بأي أعباء مالية إضافية على المواطن

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع الإصلاح الاقتصادي غير مربوط بأي أعباء مالية إضافية لربطها على المواطن.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع يوفر حوافز وبيئة آمنة وتمويل ميسر.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعمل على إصلاح منظومة العمل داخل الدولة وتحسين بيئة العمل وتشجيع المنافسة والقطاع الخاص وإدماج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الحكومي بتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو في كافة المجالات.

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