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رئيس الوزراء: نفذنا المرحلة الأولى من مشروع الإصلاح الاقتصادي بأيادٍ مصرية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية صممت ونفذت المرحلة الأولى من مشروع الإصلاح الاقتصادي بأياد مصرية.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان مصري خالص برعاية خبراء مصريين ومن خلال الدولة المصرية.

ووجه الشكر للمؤسسات الدولية الكبيرة لاستمرار شركاتهم من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح والذي نبع من قناعة الحكومة بأهمية هذا البرنامج لضمان الاستدامة وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 7 و10% وهذا وضع ومكانة مصر بكل جهود أبنائها وقادرين على تنفيذ هذا البرنامج.

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