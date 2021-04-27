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السويدي: برنامج الإصلاحات الهيكلية استجابه لطموحات القطاع الصناعي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية،  إن الحكومة المصرية حققت في برنامجها الاقتصادي الثاني الخاص بالإصلاحات الهيكلية كافة الطموحات التي كان يحلم بها المجتمع الصناعي المصري.

 

 

وأكد" السويدي"، أن مصر دولة واعدة في الاستثمارات بفضل الاصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة.

 

وأشار "السويدي "تعليقا  على برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلي التي اعلنت عنه اليوم، إلى أن الحكومة استطاعت  التغلب علي أكثر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المصري، وهي توفير الأيدي العاملة، والتى عملت على التغلب عليها من خلال  إسنادها للقطاع الخاص إدارة  بعض المدارس الفنية والتكفل بها.

 

وأضاف" السويدي"  ، أن أهم المشكلات التى يجب على الحكومة حاليا هي سهولة تخصيص الأراضي للقطاع الصناعي، أما بنظام  حق حق الانتفاع بالأراضي، إطالة مدة سداد ثمن تلك الاراضي، والعمل على توحيد الجهات الرقابية التي تراقب على القطاع الصناعي في جهة واحدة.

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