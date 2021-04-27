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مدبولي: التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية في المدن القائمة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تقوم بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية في المدن القائمة من أجل استبدال المجمعات غير الرسمية بالمجمعات الصناعية الرسمية.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "أنه مثلما يوجد مناطق عشوائية يوجد أيضًا مجمعات صناعية عشوائية".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "تسعى الدولة من أجل توفير بديل رسمي لهذه المناطق وربطها بتمويل رسمي ميسر وحوافز لها والتوسع بصورة كبيرة فيها وتقنين أوضاعها بصورة كبيرة".

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