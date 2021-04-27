Advertisements

عمر جابر: بيراميدز جاهز لمواجهة نامونجو في الكونفدرالية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
قال عمر جابر لاعب بيراميدز، إن فريقه جاهز للقاء نامونجو في آخر مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية موضحا أنها مباراة مهمة رغم التأهل للدور ربع النهائي، مشددا على أن اللقاءات المتتالية مهمة 
فرصة للمدرب انه يمنح الفرصة للاعبين وتجهيز الجميع

شدد اللاعب على أن الفوز والانتصار مهم للغاية لأنه يأتي بانتصار آخر في الفترة المقبلة وهذا شيء مهم للغاية خاصة في ظل توالي المباريات في تلك المرحلة محليا وقاريا.

شدد عمر جابر على أن التأهل المبكر للدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية مهم جدا لإراحة العناصر التي تشارك باستمرار ومنح الفرصة لمن لا يشارك كثيرا ويعطي المدير الفني فرصة للتدوير خاصة وأن الفريق مرتبط بمباراة مهمة جدا ومواجهة الزمالك في الدوري والتي تقام الأسبوع المقبل والفريق يطمح للفوز بكل مبارياته ومواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية.

أخبار تهمك

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 3 ساعات

صرف 3 آلاف جنيه لمحدودي الدخل.. وزارة التضامن توضح الحقيقة

منذ ساعة

سواريز يبتعد.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير فرجاني مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

تصريحات جوارديولا قبل مواجهة سان جيرمان بدوري الأبطال

منذ 35 دقيقة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

04:33 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

12:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى