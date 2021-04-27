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مدرب بيراميدز: مواجهة نامونجو ليست سهلة على الإطلاق

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مباراة نامونجو في آخر لقاءات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية، مهمة للغاية على الرغم من أنها آخر لقاءات دور المجموعات ونتيجتها لن تؤثر على الإطلاق على تأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من البطولة.


أضاف المدرب في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن مواجهة نامونجو ليست سهلة على الإطلاق ولديه حسابات بإشراك بعض العناصر التي لا تشارك كثيرا من الوقت في المباريات ولابد من أخذ اللقاء على محمل الجدية واللعب من أجل الفوز.

أشار المدرب إلى أن الموسم الحالي مختلف تماما في ظل توالي اللقاءات بالدوري والكونفدرالية والكأس، والجميع جاهز ولدينا فرصة لإشراك أغلب اللاعبين وعمل استشفاء للمصابين بسبب توالي المباريات والتأهل يعني التجهيز للمرحلة المقبلة، ولدينا كل ٣ أيام مباراة ولابد من تجهيز الكل والوقوف على عناصر القوة والضعف والعمل على علاج النقاط السلبية.

أوضح المدير الفني أنه يتابع الفرق الأخرى كذلك في مباريات الكونفدرالية، وأهم شيء التركيز وإعطاء أهمية كبيرة لمباراة الغد المهمة للغاية والتي لابد من الفوز بها لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية، ومثل هذه اللقاءات تمنح اللاعبين الخبرة والثقة ولابد من التعامل معها بالشكل المثالي.

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مواجهة نامونجو مدرب بيراميدز

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